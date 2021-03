Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Unfallflucht nach Parkunfall - Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Am Freitagabend zwischen 20:50 Uhr und 21:20 Uhr touchierte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer das Fahrzeug eines 19-Jährigen auf dem Parkdeck eines Lebensmitteldicounters in der Marlener Straße. Der Unbekannte kollidierte vermutlich bei einem Parkvorgang mit dem Mercedes Coupé und beschädigte dessen linke Front. Der Verursacher hinterließ einen Zettel mit einer Handynummer am beschädigten Fahrzeug. Diese ist, wie der junge Geschädigte schnell bemerkte, jedoch nicht vergeben. Am Mercedes entstand ein Schaden im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und nach dem Verursacher. Personen die Angaben machen können, melden sich bitte beim Polizeirevier Offenburg unter der Telefonnummer 0781 212200.

/rv

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell