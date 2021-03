Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Zeugenaufruf nach Verfolgungsfahrt

Offenburg (ots)

Eine Verfolgungsfahrt am heutigen Nachmittag endete mit einem liegen gebliebenen Wagen auf einem Gelände zwischen Rammersweier und Ebersweier sowie der vorläufigen Festnahme eines 28-jährigen Flüchtenden. Nach einem weiteren Mann wird aktuell gefahndet.

Beamte des Polizeireviers Offenburg wollten kurz vor 16 Uhr einen BMW mit Lahrer Zulassung in der Moltkestraße einer Kontrolle unterziehen. Der Fahrer des Wagens stieg daraufhin in die Eisen und flüchtete mit Geschwindigkeiten teilweise über 100 km/h durch die Oststadt. Die anschließende Flucht führte über die verlängerte Moltkestraße in Richtung Industriegebiet Rammersweier und von dort weiter in Richtung Ebersweier. Anschließend beschleunigte der Fahrer durch Unterweiler und lenkte von hier aus wieder auf direktem Weg in Richtung Rammersweier. Auf Höhe des dortigen Sportplatzes umfuhr der BMW-Lenker nach derzeitigem Sachstand eine Straßensperre. Hierbei kam er von der Fahrbahn ab. Er setzte seine Fahrt querfeldein einige hundert Meter fort und kam letztlich auf einem Gelände zwischen Rammersweier und Ebersweier zum Stillstand. Die beiden Insassen suchten im weiteren Verlauf fußläufig das Weite. Im Zuge der Fahndung konnte ein 28 Jahre alter Mann in einem angrenzenden Wald gestellt werden. Die Suche nach dem zweiten Flüchtenden dauert derzeit auch unter Einbindung eines Polizeihubschraubers an. Der Grund für die riskante Fahrt ist aktuell Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Zeugen oder Verkehrsteilnehmer, die durch die gefährlichen Fahrmanöver gefährdet wurde oder Hinweise zum dem Vorfall geben können, werden unter der Telefonnummer 0781 21-2200 Kontakt aufzunehmen.

/ya

