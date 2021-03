Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Diebstahl auf Baustelle

Freiburg (ots)

Breisach - In der Zeit von Freitag, 05. März, 17 Uhr, bis Samstag, 06. März 2021, begaben sich bislang unbekannte Personen unberechtigterweise auf ein Baustellengelände in der Straße An der alten Weberei in Breisach und versuchten, einen dort befindlichen Baucontainer aufzubrechen. Am Bau-Kran wurden mehrere Steuergeräte sowie Kabel und Schalter demontiert, so dass dieser nicht mehr funktionsfähig war. Des Weiteren wurden Stromkabel entwendet. Auf dem Baustellengelände, im Inneren des Rohbaus sowie auf dessen Dach wurde mit Farbspray gesprüht. Des Weiteren wurden eine Kamera zerstört. Im Laufe der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei meldete sich der Projektleiter einer anderen Baustelle und teilte mit, dass einer seiner Bagger mittels unbekanntem Gegenstand gewaltsam aufgebrochen und anschließend ortsversetzt wurde. Es wurde weiterhin festgestellt, dass vom Kran dieser Baustelle ebenfalls diverse Steuergeräte, Kabel und Fernbedienungen abmontiert bzw. gestohlen wurden. Zur Höhe des Sach- und Diebstahlsschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. Das Polizeirevier Breisach hat die Ermittlungen aufgenommen.

