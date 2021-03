Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March - Papiercontainer vollständig in Brand geraten

Freiburg (ots)

March - Am Sonntagabend, 07. März 2021, wurde der Polizei um 19:15 Uhr der Brand eines Papiercontainers in der Sportplatzstraße in March-Buchheim mitgeteilt, der durch die Feuerwehr gelöscht werden konnte. Der Polizeiposten March hat die Ermittlungen bzgl. der Brandursache und möglichen Verursachern aufgenommen. Die Höhe des Sachschadens lässt sich noch nicht beziffern.

