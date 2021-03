Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Fahrzeugbrand

Baden-Baden (ots)

Am Freitagabend, gegen 18:40 Uhr, nahm der Fahrer eines BMW in seinem Cockpit eine Fehlermeldung wahr. Es kam zu einer Rauchentwicklung. Der Fahrer stellte daraufhin das Fahrzeug in der Ooser Bahnhofstraße ab und verließ dasselbe. In der Folge brannte der neuwertige BMW völlig aus. Durch die massiven Flammen wurde ein weiterer Pkw VW beschädigt. Die Feuerwehr Baden-Baden hatte den Brand schnell im Griff und gelöscht. Die Ooser Bahnhofstraße wurde voll gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 90 000 Euro. Der BMW wurde abgeschleppt. Verletzt wurde niemand.

/EJA.

