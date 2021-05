Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Autoscheibe eingeschlagen +++ Aurich - Betrunken mit Kleinkraftrad gefahren +++ Wiesmoor - Auto auf Parkplatz beschädigt

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Autoscheibe eingeschlagen

Im Alten Postweg in Aurich hat ein Unbekannter eine Autoscheibe beschädigt. Am Montag zwischen 13.15 Uhr und 14.45 Uhr schlug der Täter mit einem bislang unbekannten Gegenstand die Seitenscheibe eines VW Lupo ein. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Betrunken mit Kleinkraftrad gefahren

Ein 68 Jahre alter Mann ist am Montag in Aurich von der Polizei kontrolliert worden. Der Mann fuhr gegen 12.40 Uhr mit einem Kleinkraftrad auf der Julianenburger Straße, als die Beamten ihn anhielten. Sie stellten fest, dass der 68-Jährige offenbar Alkohol konsumiert hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,7 Promille. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Wiesmoor - Auto auf Parkplatz beschädigt

In Wiesmoor kam es am Freitag zu einer Unfallflucht. Zwischen 12 Uhr und 14 Uhr stieß ein bislang Unbekannter vermutlich mit seiner Fahrzeugtür gegen die Beifahrerseite eines Seat Ateca. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, entfernte sich der Verursacher von der Örtlichkeit. Der Vorfall ereignete sich in einer Parkbucht auf dem Parkplatz eines Kaufhauses. Möglicherweise handelt es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen blauen Wagen. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell