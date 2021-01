Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Damme - Wohnungseinbruch

Am Dienstag, 12. Januar 2021, kam es zwischen 13.30 und 17.20 Uhr Am Röteteich zu einem Wohnungseinbruch. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich Zugang zu einer Wohnung und entwendete aus diesem ein TV-Gerät. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-999360) entgegen.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss mit falschen Kennzeichen

Am Dienstag, 12. Januar 2021, wurde um 22.20 Uhr ein 25-jähriger Pkw-Fahrer, der in Vechta wohnt, auf der Straße Moorgärten kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergaben sich mehrere Verdachtsmomente. Der Mann war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Außerdem vermuteten die Polizisten, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht. Daher wurde eine Blutprobe entnommen. Dazu waren an dem Pkw Kennzeichen angebracht, die zu einem anderen Wagen gehörten. Es wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Goldenstedt - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 11. Januar 2021, kam es zwischen 12.00 und 16.00 Uhr in der Straße Am Bauhof zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte auf einer geschätzten Länge von 25 Metern einen Grundstückszaun. Anschließend entfernte er sich, ohne sich um die Regulierung des Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04444-967220) entgegen.

Damme - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, 12. Januar 2021, kam es gegen 18.05 Uhr auf der Vördener Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 28-jähriger Pkw-Fahrer, der in Wilhelmshaven wohnt, wollte nach links in die Straße Am Bahndamm abbiegen und musste verkehrsbedingt halten. Dies erkannte ein nachfolgender 31-jähriger Pkw-Fahrer aus Damme zu spät und fuhr auf den wartenden Pkw auf. Durch den Zusammenstoß wurde der 28-Jährige leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 13000 Euro.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

In dem Zeitraum vom 05.01.2021, 16:00 Uhr bis 19:15 Uhr kam es auf dem rückwärtigen Parkplatz des Hotels Kaponier, Große Straße 47 in 49377 Vechta, zu einer Verkehrsunfallflucht. Hier wurde der PKW, VW Touareg, eines 57- jährigen Cloppenburgers beschädigt. Im Anschluss hat der Verursacher sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt. Wer Hinweise zu dem Verursacher geben kann, möge sich mit der Polizei Vechta in Verbindung setzen (04441-9430)

