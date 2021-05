Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Einbruch in Fitnessstudio +++ Wittmund - Mülltonnen brannten

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Einbruch in Fitnessstudio

In ein Fitnessstudio an der Breslauer Straße in Wittmund ist eingebrochen worden. Nach ersten Erkenntnissen näherten sich die Täter von Mittwoch auf Donnerstag in der frühen Nacht über den angrenzenden Sportplatz und verschafften sich von dort gewaltsam Zutritt zu dem rückwärtigen Bereich des Fitnessstudios. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten, entwendeten aber augenscheinlich nichts. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in dem Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden um Hinweise gebeten unter Telefon 04462 9110.

Brandgeschehen

Wittmund - Mülltonnen brannten

In der Buttstraße in Wittmund hat es in der Nacht zu Freitag gebrannt. Im Hinterhof eines Mehrparteienhauses fingen aus bislang ungeklärter Ursache drei Mülltonnen Feuer. Die Einsatzkräfte wurden gegen 1.30 Uhr alarmiert. Die Feuerwehr Wittmund konnte das Feuer löschen, die Mülltonnen wurden jedoch vollständig zerstört. Darüber hinaus entstand Sachschaden am Gebäude. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

