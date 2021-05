Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 22.05.2021

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Sachbeschädigung an Pkw

In den frühen Abendstunden vom Freitagabend wurde das Fahrzeugheck eines grauen VW Passat von einem unbekannten Täter zerkratzt. Der Pkw stand im Tatzeitraum in Aurich, in der Straße Am Bahndamm. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Aurich unter der Telefonnummer: 04941/6060 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Fahren ohne Pflichtversicherung Am frühen Freitagabend wurde ein 32-jähriger Mann festgestellt, der mit einem Elektro-Tretroller im Stadtgebiet Aurich öffentlichen Verkehrsraum befuhr, obwohl dieser nicht pflichtversichert war. Gegen den aus Aurich stammenden Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Ochtelbur - Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr In Ihlow, Ortsteil Ochtelbur, kam es am Freitagvormittag in einem Kurvenbereich der Friesenstraße zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Kleintransporter. Ein aus Meppen stammender 23-jähriger Mann geriet aus bisher unbekannten Gründen im Kurvenbereich mit seinem Pkw in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Kleintransporter zusammen, welcher von einem 55-jährigen Mann aus Bockhorn geführt wurde. Der Führer des Pkw wurde hierbei leicht verletzt. An beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand zusammen ein Schaden im unteren fünfstelligen Bereich. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen.

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Norden - unter Drogeneinfluss E-Scooter gefahren Im Norder Stadtgebiet wurde am Freitagnachmittag ein 18-jähriger Fahrer eines E-Scooters kontrolliert. Bei der Überprüfung der Verkehrstauglichkeit wurde festgestellt, dass der aus Norden stammende Fahrzeugführer unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Norden - Unfall mit Personenschaden

Am Freitag gegen 15.25 Uhr ereignete sich auf der B 72 in Norden, Kreuzung Ekeler Weg, ein Unfall mit Personen- und Sachschaden. Ein 19-jähriger aus Großheide stammender Führer eines Skoda wollte die Bundesstraße überqueren und übersah einen dort fahrenden VW, welcher von einem aus Emden stammenden 75-jährigen Mann geführt wurde. Die Fahrzeuge stießen auf der Bundesstraße zusammen. Die 73-jährige Beifahrerin und Ehefrau des Fahrzeugführers vom VW wurde dabei leicht verletzt. Die Sachschäden an den Fahrzeugen lagen im unteren fünfstelligen Bereich.

Dornum - aus der Kurve geraten

Ungefähr 2500 Euro Sachschäden entstanden bei einem Unfall, der sich am Freitagabend gegen 18.35 Uhr in Dornum ereignete. Eine 53-jährige aus Dornum stammende Führerin eines Hyundai kam beim Durchfahren einer scharfen Rechtskurve in der Bahnhofstraße von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Zaun.

Kriminalitätsgeschehen

- Keine presserelevanten Ereignisse

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

-keine presserelevanten Ereignisse

Kriminalitätsgeschehen

-keine presserelevanten Ereignisse

