Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten

Drolshagen (ots)

Eine 22-jährige Frau und ihre beiden Mitfahrer befuhren am Samstagabend, 10.07.2021, gegen 18:50 Uhr, die Bundesstraße 55 in Drolshagen, aus Richtung Gummersbach kommend, in Fahrtrichtung Wegeringhausen. Die Pkw-Fahrerin kam dabei zunächst von der Fahrbahn nach rechts ab und geriet auf den Grünstreifen. Sie erschrak und verriss das Lenkrad. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihren Pkw und fuhr über die Gegenfahrbahn hinweg nach links auf die dortige Grünfläche. Gegenverkehr fand glücklicherweise nicht statt. Ein 22-jähriger Mitfahrer wurde dabei leicht verletzt und begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung. Der verunfallte Pkw war im Frontbereich stark beschädigt und nicht mehr fahrbereit (Totalschaden). Die Unfallverursacherin ließ ihren Pkw durch einen Abschleppdienstleister abholen. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell