Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Schule

Zwischen Sonntag (11. Juli, 4 Uhr) und Montag (12. Juli, 0 Uhr) haben Unbekannte versucht, in eine Schule in der Bodelschwinghstraße in Olpe einzubrechen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beabsichtigten sie eine elektrische Schiebetür mit einer Holzlatte gewaltsam zu öffnen. Dies misslang jedoch. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren. Darüber hinaus entstand Sachschaden an der Tür. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9260-0 entgegen.

