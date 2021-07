Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 18-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt

Lennestadt (ots)

Ein weiterer Unfall hat sich am Freitag (9. Juli) gegen 5.45 Uhr auf der Meggener Straße in Lennestadt ereignet. Dabei wurde eine 18-Jährige verletzt. Die Fahranfängerin befuhr mit ihrem Pkw die Straße aus Fahrtrichtung Altenhundem kommend in Fahrtrichtung Maumke. In Höhe der Einmündung zur Kampstraße kam sie verkehrsbedingt zum Stehen. Ein hinter ihr fahrender 56-Jähriger realisierte die Situation zu spät und fuhr auf ihren Pkw auf. Zunächst einigten sich die Unfallbeteiligten, die Polizei nicht hinzuzurufen, da keiner der Beteiligten verletzt erschien. Am Nachmittag suchte die 18-Jährige jedoch die Ambulanz im Krankenhaus auf und ließ sich behandeln. Danach meldete sie den Unfall der Polizei. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

