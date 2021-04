Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Mercedes beschädigt - Verursacher flüchtet

Trier (ots)

Am Donnerstag, 22.04.2021, wurde gegen 10.00 Uhr, ein im Wendebereich der Straße Am Alten Theater geparkter roter Mercedes-Benz im Bereich des linksseitigen Hecks beschädigt. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen weißen Lieferwagen gehandelt haben, welcher anschließend unerlaubt die Unfallstelle verließ. Zeugen, welche Hinweise zu dem flüchtigen Lieferwagen geben können, werden gebeten sich unter der Tel.-Nr.: 0651/97795212, mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen.

