Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht: Personenkraftwagen beschädigt Verkehrszeichen und flüchtet.

Osburg (ots)

Am Dienstagabend, den 20.04.2021, ereignet sich in der Trierer Straße in Osburg gegen 20:50 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat. Am Ortseingang wurde ein Warnschild einer Verkehrsinsel (Fahrbahnverengung) umgefahren und mitsamt der Betonverankerung herausgerissen. Bei dem Fahrzeug könnte es sich um einen PKW der Marke VW handeln, der durch den Unfall erheblich im Frontbereich beschädigt sein dürfte. Der Fahrer ist vermutlich in Richtung Ortsmitte geflüchtet. Sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die Polizeiinspektion Hermeskeil entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell