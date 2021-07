Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfallflucht mit hohem Sachschaden

Kirchhundem (ots)

Am Montag (12. Juli) wurde der Polizei gegen 01.30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der K27 mitgeteilt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein bisher unbekannter Pkw-Fahrer die Kreisstraße aus Saalhausen in Fahrtrichtung Würdinghausen. Im Bereich einer Linkskurve kam der Pkw zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte zehn Leitplankenfelder, um anschließend nach links gegen die dortigen Leitplanken zu fahren. Schließlich kam der Pkw in einem Grünstreifen circa 50 Meter weiter in Fahrtrichtung Würdinghausen zum Stehen. Die von Zeugen alarmierte Polizei traf keinen Fahrer an. Zudem war der Pkw verschlossen. Ermittlungen an der Halteradresse verliefen negativ. Die Beamten stellten den Pkw sicher. Der Gesamtschaden liegt im hohen vierstelligen Bereich. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 in Kontakt zu setzen.

