POL-PDLU: Frankenthal - Unfallflucht

Am 05.05.2021, gegen 07.55 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin auf dem Parkplatz am Röntgenplatz, Höhe Hausnummer 1a, beim Ausparken die danebenstehenden Pkw VW Polo und BMW 420. Laut einer Unfallzeugin soll es sich bei dem Verursacherfahrzeug möglicherweise um einen weißen Citroen C3 mit schwarzem Dach handeln. Die hinteren Scheiben seien schwarz foliert gewesen. Es entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 2600 Euro.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

