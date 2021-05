Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Beschädigte PKW in der Schraderstraße

Frankenthal (ots)

Im Zeitraum von 03.04.2021 gegen 20:00 Uhr bis zum 05.05.2021 gegen 05:35 Uhr wurden insgesamt drei Fahrzeuge auf Parkplätzen in der Schraderstraße nahe der Kreuzung der Gegelstraße in Frankenthal beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es durch das Einschlagen von Seitenscheiben mindestens zu einem Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist Teil der Ermittlungen. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

