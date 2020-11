Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelecfahrerin von Auto erfasst

BocholtBocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Pedelecfahrerin am Montag in Bocholt bei einem Unfall erlitten. Eine 81-Jährige war gegen 11.00 Uhr mit ihrem Wagen auf der Meckenemstraße unterwegs. Als die Bocholterin nach rechts abbiegen wollte, übersah sie das Pedelec: Dessen 61-jährige Fahrerin hatte den Radweg an der Meckenemstraße ebenfalls in Richtung Hohenzollernstraße befahren. Die Bocholterin kam bei der Kollision zu Fall; ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro.

