Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Firmenräumlichkeiten

Speyer (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht von Montag auf Dienstag in einen Gebäudekomplex in der Franz-Schöberl-Straße ein und entwendeten aus den Räumlichkeiten einer Firma Bargeld sowie ein Mobiltelefon. Die Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt.

Zeugen, die im Zeitraum von 03.05.2021, 20:00 Uhr bis 04.05.2021, 07:00 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Franz-Schöberl-Straße wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 06232/1370 oder per E-Mail (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell