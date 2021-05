Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt

Mutterstadt) Geschwindigkeitskontrollen der Polizei

Schifferstadt / Mutterstadt (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt haben am Montag Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Zwischen 09:40 und 11:20 Uhr ist in Schifferstadt die Burgstraße überwacht worden. 31 Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h sind in der Zeit registriert worden. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit lag bei 51 km/h, was ein Bußgeld in Höhe von 80 Euro und einen Punkt nach sich zieht. Danach nahmen die Beamten in der Zeit von 11:40 bis 13:40 Uhr in Mutterstadt den Pfalzring ins Visier. Dort gab es 27 Geschwindigkeitsübertretungen zu beanstanden. Der Schnellste war mit 59 "Sachen" unterwegs, was mit einem Bußgeld von Höhe von 100 Euro und einem Punkt geahndet wird.

