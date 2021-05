Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit verletzten Radfahrern

Speyer (ots)

Zwei verletzte Personen waren die Folge eines Verkehrsunfalles, der sich am Montag um 18:30 Uhr in der Landwehrstraße ereignete. Eine 56-jährige Radfahrerin war auf der Siemensbrücke in Richtung Waldseer Straße unterwegs als sie von einem 22-jährigen Radfahrer rechts überholt wurde. Bei dem Überholmanöver verkeilten sich die Fahrräder ineinander, wodurch beide Personen zu Fall kamen und sich hierbei verletzten. Beide Beteiligten wurden zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein örtliches Krankenhaus verbracht

