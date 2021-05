Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Maxdorf - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Maxdorf (ots)

Am 02.05.2021, gegen 15.45 Uhr, befuhr ein 78-jähriger Mann aus Lambsheim die K2 aus Maxdorf kommend mit seinem Motorrad in Richtung Lambsheim, als ein 80-Jähriger Mann aus Fußgönheim mit seinem Pedelec an einer Radwegquerung, ohne auf den Verkehr zu achten, die Fahrbahn überquerte. Es kam zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer, wobei beide verletzt wurden. Zur Abklärung der Verletzungen wurden beide Männer durch die eingesetzten Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Zum Gesundheitszustand kann derzeit keine Aussage getroffen werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die K2 musste für die Unfallaufnahme zeitweise komplett gesperrt werden. Ein ebenfalls vor Ort befindlicher Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

