Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Diebstahl eines Hoftors

Schifferstadt (ots)

In der sogenannten "Hexennacht" vom 30. April auf dem 01. Mai haben bislang unbekannte Täter ein Hoftor von einem Anwesen in der Keltenstraße entwendet. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

