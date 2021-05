Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Unfall mit leicht verletzten Personen auf der Bundesstraße 9

Frankenthal (ots)

Am 04.05.2021 gegen 17:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW auf der Bundesstraße 9. Zwischen der Abfahrt Frankenthal-Studernheim und Frankenthal-Nord kam es verkehrsbedingt zu einem Rückstau. Nach ersten Erkenntnissen übersah ein 42-jähriger Autofahrer den Rückstau und konnte nicht rechtzeitig bremsen. Durch den Aufprall mit dem vor ihm fahrenden PKW wurde dieser in einen hiervor befindlichen PKW geschoben. Die Insassen des mittleren PKW wurden aufgrund leichter Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf etwa 25.000 Euro. Am gestrigen Tag der Feuerwehr wurden Feuerwehrkräfte aufgrund der Erstmeldung ebenfalls zur Unfallstelle beordert. Zudem befanden sich mehrere Kräfte des Rettungsdienstes sowie ein Rettungshubschrauber vor Ort. Eine zeitweiße Sperrung der Bundesstraße 9 erfolgte bis zur Beseitigung der Unfallfahrzeuge und weiterer Unfallspuren.

