Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Pkw in Attendorn mutwillig beschädigt

Attendorn (ots)

Am Montag (13. Juli) hat ein derzeit noch unbekannter Täter zwischen 0 und 5 Uhr einen in der "Neue Straße" in Ennest geparkten Pkw beschädigt. Dabei versuchte er, die Spiegel abzureißen bzw. abzutreten. Zudem beschmierte der Unbekannte mit grüner Farbe die Motorhaube. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

