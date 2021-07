Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Verletzte bei Radunfall

Attendorn (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montag (12. Juli) gegen 16.50 Uhr auf dem Radweg, der parallel zur L 512 im Bereich "Kraghammer Sattel" /"Bausenberg verläuft, sind zwei Radfahrer verletzt worden. Zunächst befuhr ein Ehepaar mit ihren Pedelecs hintereinander die Straße in Richtung Sondern. Dabei fuhr der 71-jährige Ehemann hinter seiner Frau, sodass er einen ihm entgegenkommenden, weiteren Radfahrer erst spät erblickte. Der 61-Jährige war in Richtung Attendorn unterwegs und streifte mit seinem Lenker den Lenker des 71-Jährigen. Durch den Zusammenstoß kamen beide zu Fall und verletzten sich. Sie kamen mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser, wo der 61-Jährige stationär verblieb. An beiden Fahrrädern entstand Sachschaden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell