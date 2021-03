Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Auffahrunfall - Zwei Verletzte und 5000EUR Schaden

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg - Bundesstraße 446

Dienstag, 02.03.2021, 16:55 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (da) - Bei einem Auffahrunfall auf der Bundeestraße 446 wurden am gestrigen Nachmittag (03.02.21) zwei Personen leicht verletzt. Eine 46-jährige Northeimerin fuhr mit ihrem PKW Renault aus Nörten-Hardenberg in Rtg. Lütgenrode und bremste ihren PKW ab. Eine dahinter befindliche 18-jährige Frau aus Bovenden erkannte die Situation zu spät und fuhr mit ihrem PKW auf. Durch den Aufprall wurde die 46-jährige und ihre 20-jährige Beifahrerin leicht verletzt. An den beiden PKW entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 5000EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell