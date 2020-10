Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Einbruch in Getränkehandel: Gestohlener Opel Vivaro in Ahnatal aufgefunden

Kassel (ots)

(Bitte beachten Sie auch unsere heute, um 14:00 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4726582 veröffentlichte Pressemitteilung.)

Kassel/ Ahnatal (Landkreis Kassel):

Der in der vergangenen Nacht bei dem Einbruch in der Kasseler Unterneustadt gestohlene Opel Vivaro wurde am heutigen Dienstagnachmittag in Ahnatal aufgefunden. Mitarbeitern des Ahnataler Ordnungsamtes war das geparkte Fahrzeug gegen 15 Uhr im Bereich "Am Bühl" aufgefallen, da der Kleintransporter nicht abgeschlossen war und der Schlüssel im Zündschloss steckte. Sie verständigten daraufhin die Polizei. Die nach dort entsandte Streife des Reviers Nord stellte dann fest, dass es sich um den in Kassel gestohlenen Transporter handelt. Von den Tätern fehlte jede Spur. Nach der Spurensicherung durch die Polizei kann der Opel Vivaro nun vom Besitzer abgeholt werden.

Die Ermittlungen der Beamten des Kommissariats 21/22 zu dem Einbruch in der Kasseler Hafenstraße dauern weiter an. Wer Beobachtungen im Zusammenhang mit dem abgestellten Opel Vivaro in Ahnatal gemacht hat, meldet sich bitte bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100.

