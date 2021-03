Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Illegale Veröffentlichung von sensiblen Daten der Leitstelle des Landkreises im Internet - Schneller Ermittlungserfolg der Northeimer Polizei

Northeim (ots)

NORTHEIM (da) - Über die Online-Wache der Polizei wurde am 27.02.2021 bekannt, dass sensible Daten aus der Leitstelle des Landkreises Northeim öffentlich einsehbar über das Internet für Jedermann abrufbar waren. Die Polizei Northeim informierte dazu unverzüglich die Verantwortlichen des Landkreises. Am 28.02.2021 führten das Teams Cybercrime des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Northeim mit Unterstützung der Experten aus der Datenverarbeitungsgruppe die Ermittlungen. In diesem Kontext konnten digitale Spuren sichergestellt werden. Diese führten durch weiterführende Recherchen zum Tatverdächtigen, einem 39-jährigen Mann aus dem Landkreis Northeim.

Auf der Grundlage eines Durchsuchungsbeschlusses des Amtsgerichtes Göttingen wurde die Wohnung des Beschuldigten nach Beweismitteln durchsucht. Der Tatverdächtige räumte die Tat nach entsprechender Belehrung ein. Die Polizei fand die in Betrieb befindliche Anlage vor, die aus mehreren technischen Geräten bestand. Auf diesen konnten die Meldungen der Leitstelle live mitgelesen werden. Zusätzlich fand eine Weiterleitung der Meldungen auf das Handy des Tatverdächtigen statt. Die Polizei stellte alle Tatmittel für das weitere Strafverfahren sicher. Die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens u.a. wegen des Abfangens von Daten (§ 202b StGB) erfolgte ungeachtet dessen.

Mit dem Abbau der technischen Anlage wurde die öffentlich zugängliche Seite mit den sensiblen Daten der Leitstelle durch die Polizei vom Netz genommen.

