Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahrraddiebe unterwegs - Polizei gibt Tipps zur Sicherung

Olpe/ Wenden (ots)

Sowohl in Wenden-Gerlingen als auch in Olpe sind gestern Fahrräder gestohlen worden. Zunächst entwendete ein Unbekannter zwischen 13.30 Uhr und 14.30 Uhr ein in einem Hof in der Hammerstraße abgestelltes Mountainbike der Marke B Twin (gelb, Wert: rund 300 Euro). Ein weiterer Fall ereignete sich vor einem Verbrauchermarkt in der Martinstraße in Olpe: Hier wurde ein dunkelblaues Mountainbike der Marke Ghost (Wert: circa 1500 Euro) zwischen 21.30 Uhr und 21.40 Uhr gestohlen. In beiden Fällen waren die Räder nicht gegen Diebstahl gesichert. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Fahrraddiebstähle finden saisonal bedingt häufig in den Sommermonaten statt. Gerade jetzt sollten Besitzer*innen vorsichtig sein und ihr Rad grundsätzlich vor dem Diebstahl schützen. Die Polizei rät, schon nach dem Fahrradkauf alle wichtigen Angaben und Daten zu dem Fahrrad zusammenzustellen. Dazu gehört unter anderen, dass die Fahrradrahmennummer notiert wird. Des Weiteren kann das Rad auch codiert oder ein Fahrradpass erstellt werden. Wird das Rad von einem privaten Käufer erworben, sollten Käufer*innen sich auch einen Eigentumsnachweis zeigen lassen und die Personalien des Verkäufers/ der Verkäuferin notieren.

Zudem sollten Fahrradbesitzer*innen nicht am Schutz sparen: Massive Stahlketten, Bügel- oder Panzerkabelschlösser bieten einen guten Schutz und sollten mit dem Rahmen, Vorder- und Hinterrad mittels massiven Stahlketten, Bügel- oder Panzerkabelschlössern an einem feststehenden Gegenstand angeschlossen werden. Räder sollten auch in geschlossenen Räumen gut gesichert werden. Hier ist auch ein solider Einbruchsschutz wichtig. Daneben rät die Polizei Besitzer*innen, "loses" Zubehör, wie Fahrradcomputer oder nicht fest montierte Tachometer, Akkus, Taschen, stets abzunehmen und gesichert zu lagern. Weitere Präventionstipps zum Thema Fahrraddiebstahl sowie einen Fahrradpass stellt das Landeskriminalamt unter dem folgenden Link zur Verfügung: https://polizei.nrw/sites/default/files/2017-01/120628%20PraevTipp%20Fahrraddiebstahl%20120604%20OK.pdf. Zudem finden Interessierte weitere Informationen auf der folgenden Webseite: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/diebstahl-von-zweiraedern/.

