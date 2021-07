Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Nieder-Olm, Mehrere Einbrüche in Kleingartenanlagen

Nieder-Olm (ots)

Im Zeitraum vom 05.07.2021 zwischen 12:00 Uhr und 06.07.2021 16:00 Uhr wurden mehrere Einbrüche in einen Kleingartenverein in Höhe der L 401 /Pariser Straße in Nieder-Olm gemeldet. Die bislang unbekannten Täter haben sich vermutlich erst Zutritt zu mehreren Geräteschuppen verschafft und die dort aufbewahrten Werkzeuge entwendet. Anschließend brachen die Diebe vermutlich mit diesen in weitere Gartenhäuser ein. Mehrere Parzelle auf dem Gelände wurden aufgebrochen und diverse Gegenstände wie Lebensmittel und Elektrogeräte entwendet. Die aktuelle Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt. Die eingesetzten Kräfte der Polizeiinspektion Mainz 3 führten eine Spurensuche durch und stellten zurückgelassene Werkzeuge sicher.

