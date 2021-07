Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Marienborn, Reifen auf Parkplatz zerstochen

Mainz-Marienborn (ots)

05.07.2021-06.07.2021

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden im Stadtteil Mainz-Marienborn in der Straße Am Sonnigen Hang, alle vier Reifen eines geparkten Autos auf einem Anwohnerparkplatz zerstochen. An den Reifen konnten im Rahmen der Spurensicherung kleine Einstichstellen festgestellt werden, die vermutlich durch einen spitzen Gegenstand verursacht worden sind. Die eingesetzten Kräfte der Polizeiinspektion Mainz 3 haben Spuren vor Ort gesichert und die Ermittlungen eingeleitet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell