Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Unter Drogeneinfluss stehende und alkoholisierte Frau verursacht Unfall

Ludwigshafen am Rhein (ots)

Einen Verkehrsunfall verursachte am 02.06.2021, um 12.09 Uhr, eine 47-jährige Frau. Sie war mit ihrem Audi auf der A650 in Richtung Bad Dürkheim unterwegs. In Gemarkung Ludwigshafen wollte sie eine 29-jährige BMW-Fahrerin überholen. Beim Überholvorgang kam sie auf den rechten Fahrstreifen und stieß mit ihrem Wagen gegen den BMW. Bei der Unfallaufnahme war schnell klar, dass die Audi-Fahrerin nicht fahrtüchtig war. Ein Alkotest ergab 1,57 Promille. Ein Drogenschnelltest bestätigte die Einnahme von THC und Amphetamin. Der 47-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Ermittlungsverfahren u.a. wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

