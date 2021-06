Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Mercedes Fahrer unter Drogeneinfluss

Maxdorf (ots)

Einen unter Drogeneinfluss stehenden Mercedes-Fahrer kontrollierte Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim am 03.06.2021, um 18.50 Uhr, auf der L527 in Gemarkung Maxdorf. Der Wagen war den Polizisten zuvor auf der A 650 in Fahrtrichtung Mannheim aufgefallen. Nachdem der Fahrer die Autobahn verlassen hatte, wurde er kontrolliert. Dabei war festzustellen, dass der 19-Jährige drogentypische Ausfallerscheinungen zeigte. Ein Urintest ergab, dass er unter dem Einfluss von THC stand.

Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell