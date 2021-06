Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten und hohem Sachschaden

Dackenheim (ots)

Am 04.06.2021 gegen 09:20 Uhr kam es auf der B271 im Bereich Dackenheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem insgesamt 3 Personen verletzt wurden und ein Sachschaden in Gesamthöhe von ca. 15.000 EUR entstand. Eine 54-Jährige aus dem Donnersbergkreis befuhr demnach mit ihrem PKW zuvor die B271 in Richtung Herxheim am Berg, gefolgt vom PKW einer 31-Jährigen aus Landau. Im Bereich der Einmündung "In den Weinbergen" wollte die Fahrzeugführerin des ersten PKW nach links in die genannte Straße abbiegen - die Fahrzeugführerin des zweiten PKW diese im gleichen Moment überholen. Aus derzeit noch nicht abschließend geklärter Ursache kam es in der Folge zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei ein PKW auf der Fahrbahn der B271, der zweite PKW nach einem Überschlag im Grünstreifen zum Stillstand kam. Die Insassen der PKW wurden durch den Aufprall verletzt. Die 54-Jährige sowie deren mit im PKW befindliche 21-jährige Tochter lediglich leicht, die 31-jährige Landauerin wurde mit Verdacht auf diverse Traumata vor Ort durch einen Notarzt erstversorgt. Alle Beteiligten wurden zur weiteren Untersuchung / Versorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die nicht mehr fahrbereiten PKW mussten abgeschleppt werden. Die B271 war für die Zeit der Unfallaufnahme zwischen ca. 09:30 bis 11:10 Uhr voll gesperrt - der Verkehr wurde über die umliegenden Ortschaften umgeleitet. Im Einsatz befanden sich Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr VG Freinsheim, zwei Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber sowie die Straßenmeisterei Grünstadt.

