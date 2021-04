Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer beschädigt Hydranten (15.04.2021)

Donaueschingen (ots)

Da seine Parksensoren nicht angeschlagen haben, hat ein Autofahrer am Donnerstag gegen 14.30 Uhr auf der Karlstraße einen Unfall verursacht. Ein 70-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr rückwärts und prallte dabei gegen einen Hydranten, aus dem sofort eine Wasserfontäne schoss. Mitarbeiter der Stadt konnten das Wasser schnell abdrehen. Der Autofahrer gab bei der Unfallaufnahme an, dass er sich beim Rückwärtfahren auf die Einparksensoren seines Autos verlassen habe, diese ihn jedoch nicht gewarnt hätten. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

