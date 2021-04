Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Landkreis Tuttlingen) Mit einem Sprinter zu dicht an geparktem Auto vorbeigefahren - knapp 8000 Euro Schaden (15.04.2021)

Spaichingen, Landkreis Tuttlingen (ots)

Rund 8000 Euro Sachschaden verursacht hat ein 34-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinters, als er am Donnerstagabend, kurz vor 20 Uhr, an der Ecke Am Heidengraben und Gartenstraße zu dicht an einem geparkten Renault Traffic vorbeigefahren ist. Bei einem folgenden Streifvorgang mit dem abgestellten Renault entstand an beiden Fahrzeugen nicht unerheblicher Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

