Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, RW) Audi-Fahrer fährt in Schlangenlinien

Schramberg-Sulgen (ots)

In Schlangenlinien ist ein Audi-Fahrer am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr in der Oberndorfer Straße unterwegs gewesen. Ein hinterherfahrender Autofahrer meldete der Polizei die gefährliche Fahrt des Audi, die teilweise auf die Gegenfahrbahn führte. Kurz darauf kontrollierte eine Polizeistreife, die in der Nähe war, den 28 -Jährigen am Steuer seiner Limousine. Er hatte eine verwaschene Aussprache und konnte sich nur noch undeutlich ausdrücken. Zudem roch er stark nach Alkohol. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Die Beamten veranlassten deswegen eine Blutprobe und nahmen dem Mann den Führerschein gleich ab. Er wird nun wegen Trunkenheit am Steuer angezeigt.

