Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Unter Drogen ohne Führerschein und ohne Zulassung unterwegs

Rottweil-Neufra (ots)

Gleich einige Verkehrsverstöße auf einmal hat die Verkehrspolizei bei einem 21-Jährigen registriert, den sie am Donnerstagmorgen auf der B14 bei Neufra einer Verkehrskontrolle unterzogen. Aufgefallen war der junge Autofahrer den Beamten, weil er die vorderen und hinteren Autonummern verwechselte und diese somit falsch an seinem VW montiert waren. Als die Beamten seine Personalien überprüften, stellte sich heraus, dass diese in den Fahndungssystemen der Polizei ausgeschrieben waren und der Führerschein sichergestellt werden musste. Zudem fiel den Beamten beim Gespräch Anzeichen auf, die auf einen Einfluss von Betäubungsmitteln hinwiesen. Sie veranlassten nach einem positiven Urintest in einer Klinik eine Blutprobe. Auch das Auto mussten die Polizei beanstanden. Es war weder zugelassen, noch versichert und somit für den öffentlichen Verkehr nicht geeignet. Der Erklärung des 21-Jährigen zufolge habe er dieses kurz zuvor gekauft und an seinen Wohnsitz überführen wollen. Gegen den jungen Mann folgen nun einige Strafanzeigen.

