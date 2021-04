Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Landkreis Konstanz) Auto mutwillig zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise (15.04.2021)

Stockach, Landkreis Konstanz (ots)

Auf dem Parkplatz eines Discounters in der Weißmühlenstraße hat ein unbekannter Täter im Laufe des Donnerstags den Fahrzeuglack eines dort abgestellten Ford Focus mutwillig zerkratzt. Der Ford parkte im Zeitraum von 08.00 Uhr bis etwa 14.30 Uhr auf dem Discounterparkplatz. In dieser Zeit machte sich der Unbekannte mit einem spitzen Gegenstand an der Motorhaube des abgestellten Wagens zu schaffen und richtete so mehrere hundert Euro Sachschaden an. Die Polizei Stockach (07771 9391-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und nimmt Hinweise zu dem derzeit noch unbekannten Täter entgegen.

