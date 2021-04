Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Landkreis Tuttlingen) Beim Abbiegen nicht auf entgegenkommendes Auto geachtet (15.04.2021)

Spaichingen, Landkreis Tuttlingen (ots)

Eine nach ersten Erkenntnissen leicht verletzte Person und rund 8000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Autos sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag, kurz nach 13 Uhr, an der Kreuzung Schuraer Straße, "Im Grund" und "Am Unterbach" ereignet hat. Eine 51-jährige Frau fuhr mit einem VW Tiguan auf der Schuraer Straße in stadtauswärtiger Richtung und wollte an der Kreuzung nach links auf die Straße "Am Unterbach" zum Westring hin abbiegen. Hierbei achtete die Frau nicht auf einen entgegenkommenden Skoda Fabia eines 66-jährigen Autofahrers. Bei einer folgenden und heftigen Kollision der beiden Autos lösten am Fabia sämtliche Airbags aus. Nach dem Unfall eintreffende Rettungskräfte brachten den Skoda-Fahrer, der sich bei dem Unfall und durch die ausgelösten Airbags eventuell Verletzungen zugezogen hat, vorsorglich zur Untersuchung in eine Klinik. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

