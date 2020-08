Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg- Versuchter Enkeltrick

Am Dienstag, 25.08.2020, gegen 14.00 Uhr, kam es im Bereich Cloppenburg zu einem versuchten Enkeltrick. Ein bisher unbekannter Täter meldete sich telefonisch bei einem 79-jährigen Mann aus Cloppenburg und gab sich ihm gegenüber als einen Bekannten der Familie aus. Der Anrufer teilte mit, dass er für eine Notlage einen hohen Bargeldbetrag benötige. Als man genauer nachfragte und immer misstrauischer wurde, beendete der Anrufer das Gespräch und legte auf. Zu einem Sachschaden ist es nicht gekommen. Präventionstipps zum Thema Enkeltrick sind unter dem Link: abrufbar: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick/.

Cloppenburg- Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 26. August 2020, 16.45 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 43-jährigen PKW-Fahrer aus Höltinghausen in der Straße Cappelner Damm. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass gegen den 43-Jährigen ein wirksames Fahrverbot vorlag. Weiterhin besteht der Verdacht, dass der 43-jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

Am Mittwoch, 26. August 2020, gegen 20.00 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 19-jährigen Kleinkraftradfahrer aus Cappeln in der Straße Adolf-Kolping-Weg. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der 19-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem war das Kleinkraftrad nicht versichert. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Löningen- Verkehrsunfall mit Güterzug

Am Mittwoch, 26. August 2020, gegen 16.27 Uhr, kam es in der Straße Zum Rosenvehn bei einem dort befindlichen unbeschrankten Bahnübergang zu einem Verkehrsunfall. Eine 45-jährige PKW-Fahrerin aus Löningen befuhr die Straße Zum Rosenvehn in Richtung Herzlaker Straße. An dem unbeschrankten Bahnübergang übersah die 45-Jährige vermutlich den von links kommenden Güterzug. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei die 45-Jährige mit ihrem PKW von der Fahrbahn abkam. Bei dem Verkehrsunfall wurde die 45-jährige leicht verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht. In dem PKW befand sich ebenfalls ein dreijähriges Kind. Dieses blieb unverletzt. Am PKW entstand Totalschaden. Der PKW wurde abgeschleppt. Aufgrund einer durchgeführten Notbremsung soll an dem Güterzug ein Sachschaden in Höhe von 10000 Euro entstanden sein. Der Güterzug wird auf weitere mögliche Beschädigungen überprüft. Neben Polizeikräften befanden sich Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr Löningen vor Ort. Nach der Unfallaufnahme wurde die Bahnstrecke wieder freigegeben.

Cloppenburg- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 26. August 2020, gegen 16.56 Uhr, kam es in der Löninger Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 54-jähriger PKW-Fahrer aus Hoheging und ein 24-jähriger PKW-Fahrer aus Cloppenburg befuhren die Löninger Straße in Richtung Cloppenburg. Aufgrund einer Ampelanlage bremste der 54-jährige mit seinem PKW ab. Der 24-Jährige bemerkte den Bremsvorgang zu spät und fuhr auf den PKW des 54-Jährigen auf. Beim dem Verkehrsunfall wurde der 54-Jährige leicht verletzt. An beiden PKW entstanden Sachschäden, welche bislang auf 600 Euro geschätzt werden.

Lindern- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 26. August 2020, gegen 21.10 Uhr, kam es auf der Löninger Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger PKW-Fahrer aus Löningen befuhr die Löninger Straße aus Lindern kommend. Zwischen den Einmündungen Rosenstraße und Pingel Anton kam dieser aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Bei dem Verkehrsunfall wurde der Fahrer leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden wurde auf 8000 Euro geschätzt.

Cloppenburg- Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Am Donnerstag, 27. August 2020, gegen 02.15 Uhr, kam es in der Friedrich-Pieper-Straße zu einem tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Nach mehrfach gemeldeten Streitigkeiten und Ruhestörungen zwischen einem 32-jährigen Mann aus Cloppenburg und seiner 30-jährigen Lebenspartnerin aus Cloppenburg sollten beide Personen dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt werden. Der 32-jährige Mann verhielt sich gegenüber den Polizeibeamten äußert aggressiv. Nachdem dieser unter dem Einsatz von Pfefferspray durch Polizeibeamte überwältigt werden konnte, sollte dieser zum Funkstreifenwagen gebracht werden. Hier stieß der 32-Jährige unvermittelt seinen Kopf gegen den Kopf eines 23-jährigen Polizeibeamten. Der Polizeibeamte wurde durch den Kopfstoß leicht verletzt. Da der 32-jährige Mann im weiteren Verlauf äußerte, sich selbst Schaden zuzufügen und eine Selbstgefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde dieser im Anschluss in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Gegen den 32-jährigen Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die 30-jährige Frau wurde dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt.

