POL-UL: (HDH) - Kabel bringt Pedelec-Fahrerin zu Fall

Leichte Verletzungen erlitt am Montag bei einem Unfall in Heidenheim eine 69-Jährige.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, war die Frau gegen 14 Uhr auf ihrem Pedelec auf dem Radweg entlang der Brenz unterwegs. Sie bog über eine Brücke nach rechts in Richtung Ludwig-Lang-Straße ab. Dabei fuhr sie über ein am Boden liegendes Verlängerungskabel und stürzte. Der Rettungsdienst brachte die Frau mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Verkehrspolizei aus Heidenheim (Tel. 07321/97520) hat die Ermittlungen aufgenommen. Demnach soll ein 57-jähriger Bauarbeiter das Kabel gelegt, es nicht gesichert und nicht davor gewarnt haben. Am Pedelec sei kein Schaden entstanden.

