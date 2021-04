Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dürbheim

Tuttlingen, Landkreis Tuttlingen) In Dürbheim entwendeter Fiat Doblo bei Tuttlingen aufgefunden - Polizei bittet um Hinweise (15.04.2021)

Dürbheim / Tuttlingen, Landkreis Tuttlingen (ots)

Der am vergangenen Wochenende, 10. - 12.04., in Dürbheim an der Ecke "In Breiten" und "In Wiesen" vom Hof eines Gartenservice-Betriebes entwendete dunkelblaue Fiat Doblo (wir berichteten bereits: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/4886994 ) ist am Donnerstagnachmittag auf einem Waldweg nahe dem Kreisverkehr "Hühnerhof" zwischen Tuttlingen und Liptingen aufgefunden worden. Ein Spaziergänger entdeckte den in einem Waldstück auf dem "Hühnerhofweg" abgestellten Fiat Doblo, an welchem die Sitze ausgebaut waren, und verständigte die Polizei. Nun bittet die Polizei erneut um Hinweise. Personen, die entsprechende Wahrnehmungen gemacht oder gesehen haben, wer den dunkelblauen Fiat Doblo mit der Aufschrift "Auer´s Garten Service" ab Montag im Bereich zwischen Dürbheim und Tuttlingen oder nahe dem "Hühnerhof" gefahren oder diesen auf dem "Hühnerhofweg" im Waldstück abgestellt hat, werden gebeten, sich mit der Polizei Tuttlingen (07461 941-0) oder mit der Polizei Spaichingen (07424 9318-0) in Verbindung zu setzen.

