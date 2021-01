Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Jünkerath (ots)

Am Sonntag, den 24.01.2021, stellt eine Anwohnerin der Gönnersdorfer Straße in Jünkerath gegen 12:15 Uhr fest, dass der vor ihrem Anwesen geparkte PKW BMW in der vergangenen Nacht beschädigt wurde.

Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme kann festgestellt werden, dass ein PKW vermutlich aus Richtung Gönnersdorf kommend in Richtung Jünkerath fuhr und mit dem Heck des geparkten PKW BMW kollidierte.

Der unbekannte Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Aufgefundene Fahrzeugteile deuten auf einen PKW Ford hin. Der flüchtige PKW dürfte vorne rechts beschädigt sein.

Die Polizeiinspektion Prüm sucht nach Zeugen des Verkehrsunfalls oder eines entsprechend beschädigten Fahrzeugs (06551/9420, pipruem.dgl@polizei.rlp.de).

