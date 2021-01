Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pkw fährt ins Hochwasser

Enkirch (ots)

Am Samstag, dem 23.01.2021, gg. 09:03 Uhr, wurde der Polizei in Zell ein festgefahrener Pkw in der Unterführung der B 53 in Enkirch gemeldet. Die ortsunkundige Fahrerin wollte die L 192 trotz Absperrung durchfahren und blieb in Folge des Hochwassers stecken. Der Pkw konnte in Eigenregie aus dem Wasser gezogen werden. Auf der Wasseroberfläche war ein leichter Ölfilm zu erkennen, weshalb die Feuerwehr alarmiert wurde, um die ausgelaufenen Betriebsstoffe zu binden. Die Polizei warnt ausdrücklich davor, wegen Hochwassers gesperrte Strecken zu befahren.

