POL-PDWIL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung, flüchtender Fahrer konnte durch vorbildliches Verhalten von Unfallzeugen gestellt werden

Hetzerath (ots)

Am Freitag, 22.01.2021, gegen 20.15 Uhr, befuhr ein 34-jähriger Pkw-Fahrer mit einem Opel Meriva in Hetzerath die Wittlicher Straße in Richtung Föhren. Im Kreisverkehr kam der Fahrer vor der Ausfahrt zur Hauptstraße nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr geradeaus in die dortige Verkehrsinsel und kollidierte mit einer größeren Wegweisertafel. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und steckte auf der Verkehrsinsel fest. Der Fahrzeugführer flüchtete anschließend zu Fuß in den Ort.

Durch das vorbildliche Verhalten von zwei Unfallzeugen konnte der Fahrer durch die Polizei gestellt und das Geschehen geklärt werden. Nachdem der Unfallzeuge die Polizei verständigte, verfolgte er den flüchtenden Fahrer zu Fuß. Seine Begleiterin sicherte die Unfallstelle mit einem hinzukommenden Verkehrsteilnehmer vorschriftsmäßig ab. Der Unfallzeuge konnte den fußläufig flüchtenden Fahrer verfolgen und die eingesetzten Beamten an ihn heranführen, so dass der Fahrer gestellt wurde.

Der Fahrer stand unter deutlicher Alkoholeinwirkung, ein Alkoholtest ergab über 2 Promille. Eine Blutprobe wurde ihm entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Der Pkw wurde erheblich beschädigt und durch einen Abschleppdienst geborgen sowie abgeschleppt. Die Wegweisertafel wurde total beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 6.000 EUR geschätzt.

