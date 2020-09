Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200915 - 0946 Frankfurt-Bockenheim: Erfolglose Fahrraddiebe festgenommen

Frankfurt (ots)

(ne) Zwei 31 und 36 Jahre alte Fahrraddiebe sind heute Nacht von der Polizei vorübergehend festgenommen worden, nachdem sie versucht hatten, ein Herrenrad in der Rohmerstraße zu entwenden.

Ein Anwohner informierte um 01:40 Uhr per Notruf die Polizei über zwei dunkel gekleidete Gestalten, die sich soeben an einem Fahrrad zu schaffen machten. Eine Streife machte sich sofort auf den Weg. Die beiden Verdächtigen hatten in der Zwischenzeit von ihrem Vorhaben, das massive Fahrradschloss zu knacken, abgelassen und flüchteten. Dennoch konnten die Beamten die beiden im Rahmen der Fahndung antreffen und festnehmen. Beide hatten sogar noch ordentlich Fahrradöl an den Händen. Sie wurden nach Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen.

