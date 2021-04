Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dürbheim

Landkreis Tuttlingen) Diebe stehlen Fiat Doblo Transporter (12.04.2021)

Dürbheim (ots)

Einen Fiat Doblo haben Unbekannte im Zeitraum zwischen Samstag, 19.30 Uhr, und Montag, 7 Uhr, in der Straße "In Breiten" gestohlen. Die Täter klauten einen dunkelblauen Fiat Doblo mit dem Kennzeichen "TUT-EA 908" von einem Firmengelände. Am 20 Jahre alten Auto ist eine weiße Aufschrift "Auer's Garten Service" angebracht. Den Wert des gestohlenen Fiat beziffert die Polizei auf rund 2.000 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder die Hinweise zum Verbleib des Kastenwagens machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Spaichingen, Telefon 07424 9318-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell