POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch in Firmengebäude - Farbschmierereien - Scheinwerferwaschanlage entwendet - Unfälle

Hüttlingen: Unfall beim Einparken

Am Mittwoch um 06.45 Uhr parkte eine 51-Jährige mit ihrem PKW Hyundai auf einem Parkplatz in der Bachstraße ein. Beim Aussteigen beachtete sie nicht, dass zu diesem Moment eine 23-Jährige mit ihrem PKW Opel direkt daneben einparken wollte und öffnete ihre Fahrertür. Hier verkeilte sich die Tür mit dem einfahrenden Opel. An den Fahrzeugen entstand dabei ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Westhausen: Einbruch in Firmengebäude

In der Zeit von Dienstagabend, 18 Uhr bis Mittwochmorgen, 6 Uhr, drang ein bislang unbekannter Einbrecher in Firmenräumlichkeiten in der Dr.-Rudolf-Schieber-Straße ein. Hierzu wurde von dem Dieb ein Teil eines Kunststoffgaragentors zum Schmelzen gebracht und anschließend durch das entstandene Loch die Werkstatt betreten. In den Räumlichkeiten wurde dann eine Bürotür aufgedrückt und eine Glastür eingeschlagen. Aus einem Schreibtisch wurde eine Geldkassette mit mehreren hundert Euro entwendet. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt der Polizeiposten Westhausen unter der Rufnummer 07363/919040 entgegen.

Aalen: Unfall in der Bahnhofstraße

Am Mittwoch um 06:30 Uhr hielt ein 51-jähriger VW-Lenker kurz am rechten Straßenrand an. Beim Anfahren übersah er einen von hinten heranfahrenden PKW Audi eines 41-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Farbschmierereien

Zwischen Dienstagnacht, 23:30 Uhr und Mittwochmorgen, 07:30 Uhr, wurde die Warenausgabe eines Möbelhauses im Mühlweg mit lila und schwarzer Farbe besprüht.

Zwischen Freitagmittag, 12 Uhr, und Dienstagmittag, 12 Uhr, wurde eine Mauer in der Talstraße mit blauer Farbe besprüht. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580 entgegen.

Bopfingen: Vorfahrt missachtet

Am Mittwoch um 13.50 Uhr befuhr ein 81-Jähriger mit seinem Alfa-Romeo die Hauptstraße. An der Kreuzung zur Nördlinger Straße wollte er diese überqueren. Hierbei missachtete er jedoch die Vorfahrt einer 25-jährigen Hyundai-Lenkerin, welche die Hauptstraße in Richtung Bahnhofstraße befuhr. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 6000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Gmünd: Scheinwerferwaschanlage entwendet

Von einem PKW BMW, welcher am Mittwoch zwischen 5 Uhr und 13.30 Uhr auf einem Mitarbeiterparkplatz in der Richard-Bullinger Straße abgestellt war, wurde die Scheinwerferwaschanlage entwendet. Hinweise auf den Diebstahl erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580

